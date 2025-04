(Video) Još jedan Srbin u plej-ofu: Jovićev Majami ispisao istoriju NBA lige, ide na Klivlend

Košarkaši Majamija plasirali su se u plej-of NBA lige, pošto su u gostima posle produžetka pobedili Atlantu rezultatom 123:114.

Najefikasniji u ekipi Majamija bio je Tajler Hiro sa 30 poena, osam skokova i sedam asitencija. Endru Vigins je postigao 20 poena, a Bem Adebajo 17. ALL-ACCESS with the @MiamiHEAT in the locker room after locking up their Playoff spot 👀🗣️🔊 #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/MkULFJruUf — NBA (@NBA) April 19, 2025 Za Majami nije igrao srpski košarkaš Nikola Jović, koji se nedavno oporavio od povrede. Tim sa Floride postao je prvi u istoriji najjače