Prvo morske kupanje u aprilu kao da je jul! Na crnogorskom primorju već "gori", plaže pune turista: Pogledajte prve scene leta! (foto)

Veliki broj građana Srbije praznične dane odlučilo je da provede na crnogorskom primorju, a dokaz tome jesu i velike saobraćajne gužve na graničnim prelazima sa ovom susednom zemljom.

Ono što je sjajna vest, jeste da je zbog lepog i toplog vremena moguće čak i okupati se u moru. U Herceg Novom i okolnim mestima, već su zabeležena prva ovogodišnja kupanja u moru. Iako je more još uvek prohladno, to nije sprečilo one najhrabrije da zaplivaju. Među njima je i jedan turista iz Republike Srpske, koji kaže da se kupa tokom cele godine i da mu nije strano ni da uđe u more tokom januara. - Meni ovo nije hladno, navikao sam. Kupam se i zimi - rekao je