Holger Rune "pokorio" Alkaraza i Barselonu, pa pričao o moćnom uticaju Novaka Đokovića

Holger Rune od danas ima pet ATP titula u karijeri i zahvaljujući trijumfu u današnjem finalu turnira u Barseloni ponovo će biti među Top 10 tenisera na svetu.

Za šta deo zasluga pripada i najboljem"reketašu" sveta svih vremena, Novaku Đokoviću, iako nije čak ni fizički bio prisutan u prestonici Katalonije. Kako i zbog čega objasnio je sam Danac, posle dobijenog meča sa trofejnijim, bolje rangiranim (2) i, na kraju krajeva, objektivno kvalitetnijim Špancem Karlosom Alkarazom - 2:0 (7:6, 6:2). RUNE REIGNS SUPREME 👑 @holgerrune2003 stuns 2x champion Alcaraz in his Barcelona backyard to claim his biggest title since Bercy