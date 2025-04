Rune: Pitao sam sebe „šta bi Novak uradio protiv Alkarasa?“

Holger Rune je finalu ATP turnira u Barseloni savladao Karlosa Alkarasa, a posle meča otkrio da se služio receptom Novaka Đokovića. „Kada sam doživeo brejk u prvom setu, pomislio sam da ne moram da napadam baš iz svakog udarca.

Pitao sam sebe: Šta je Novak uradio kada je pobedio Akarasa? U glavi sam zamišljao finale Olimpijskih igara, i pokušao da igram tim stilom, sa mnogo razmena udaraca. Zadovoljan sam što sam sačuvao pribranost onda kada je bilo najvažnije, bio sam vrlo hrabar" rekao je Rune. On je u Barseloni stigao do pete titule u karijeri i povratka u Top 10 na ATP listi.