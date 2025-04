U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren, južni i jugoistočni vetar, navodi RHMZ.

Najviša temperatura od 23 do 27 stepeni Celzijusovih. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče na jugozapadu i jugu zemlje, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak, ponegde praćen i grmljavinom. Od utorka promenljivo i nestabilno sa čestom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Do utorka maksimalna temperatura će u većini mesta biti od 24 do 28 stepeni, a od srede u manjem postepenom padu. AI