Nikola Jokić sa dva poteza rešio dramu u plejofu: Asistencije koje samo on vidi, zato je MVP

Nikola Jokić je bio blizu tripl-dabla u meču sa Los Anđeles Klipersima, ali je zapravo ne poenima nego sa dve asistencije rešio meč.

Nikola Jokić je uspeo da odvede svoje Denver Nagetse do pobede u prvom meču plejof serije protiv Los Anđeles Klipersa. Ponovo je bio jako blizu tripl-dabla, a meč je zapravo rešio sa dve asistencije. On je prvo asistirao Raselu Vestbruku za poene kojima je njegova ekipa povela, a kasnije će se ispostaviti zapravo došla do produžetaka, a kasnije i za trojku Kristijana Brauna koja je prelomila utakmicu. U poslednjem napadu u regularnom delu igre Jokić je dobio loptu