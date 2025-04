Nikola Jokić u krugu favorita: Nba liga se oglasila o MVP nagradi (foto)

KOŠARKAŠ Denvera i reprezentativac Srbije Nikola Jokić nalazi se u finalu izbora za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige u ovoj sezoni, kao i za najboljeg igrača u neizvesnim završnicama, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Foto AP U saopštenju se navodi da su pored sjajnog centra Nagetsa kandidati za ovo priznanje i košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander i igrač Milvokija Janis Adetokumbo. The 2024-25 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. #KiaMVP Giannis Antetokounmpo Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokić pic.twitter.com/IX1MkV4hy5 — NBA (@NBA) April 20, 2025 Vredi pomenuti da je Jokić tri puta bio u karijeri bio proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) najjače lige na svetu.