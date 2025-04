Putin kaže da će razmotriti predlog Zelenskog o prekidu napada na civilnu infranstrukturu

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da će Moskva analizirati ponudu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se produži na 30 dana primirje za udare dronovima i raketama na civilnu infrastrukturu. „Sve to zaslužuje da bude pažljivo razmotreno.

Možda bilateralno, posle dijaloga. Ne isključujemo to. Prema tome sve ćemo to analizirati i doneti odgovarajuće odluke“, rekao je ruski predsednik novinarima. On je istovremeno optužio Kijev da prikriva vojne ciljeve iza civilnih infrastruktura. Govoreći o izjavama Putina, njegov portparol Dmitrij Peskov rekao je danas da je ruski predsednik govorio o mogućim bilateralnim konsultacijama sa Ukrajinom, što bi bilo prvi put od proleća 2022. godine, i mirovnih