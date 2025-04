Izrešetan pred ženom i decom Očevici pucnjave na Novom Beogradu opisali scene užasa: "Obezbeđenje ga ne napušta" Sve vrvi od policije ispred lokala (foto)

D.V. (32) koji je ranjen danas u luksuznom lokalu u "WEST 65" na Novom Beogradu upucan je naočigled žene i maloletnog deteta, tvrde stanari iz obližnjih zgrada.

Kako tvrde očevici, u trenutku pucnjave na Novom Beogradu, D.V. je u lokalu bio sa suprugom, detetom, kao i 6 članova obezbeđenja. Prema njihovim rečima, D. V. su prijatelji ubacili nakon pucnjave u automobil i odvezli ga u bolnicu. - On je nedavno uzeo taj lokal. Mi ga znamo kao novog vlasnika. Čuli smo da nosi i nanogicu - kažu stanari. Jedan od njih ispričao je da je D. V. sretao svakodnevno u tom lokalu. - On je stalno bio tu od kada je uzeo lokal pod zakop. To