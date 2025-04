„Spolja gladac, a unutra jadac“: Napukla pešačka pasarela iznad Moravskog koridora, najavljenog kao prvi digitalni auto-put

Pešačkoj pasareli preko novog Moravskog koridora, kod Vrnjačke Banje, i dalje se ne može prići, a sada je i napukla.

Nadležni ne odgovaraju šta se pešačkom mostu dogodilo, ali da mu je potrebna popravka potvrđuje i skela pored jednog od nosećih stubova. Meštani sela Vrnjci kod Vrnjačke Banje ostali su između auto-puta i naplatne rampe, sa pasarelom koja ne vodi nigde. Ne samo što do nje moraju kroz njivu, sada je pod znakom pitanja i prelazak preko nje. „Pred kraj zime je došlo do naprsnuća same pasarele. Dolazili su ljudi, mislim iz Koridora Srbije, snimali su i rekli da je to