Evropske zemlje se pripremaju da se bore protiv Rusije u bliskoj budućnosti i ne kriju to, rekao je sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu. „U Evropi se odvija neskrivena kampanja za pripremu za vojni sukob sa Ruskom Federacijom.

Na različitim nivoima izražava se da je mogući trenutak za takav sukob – od tri do pet godina. Već 2030. godine evropski političari i vojska žele da budu spremni da se bore sa nama“, rekao je Šojgu u intervjuu za TASS. Prema njegovim rečima, „razumni političari u Evropi“ shvataju da će, ako evropske zemlje odluče da pošalju svoju vojsku kao mirovne snage na „istorijske teritorije Rusije“ u Ukrajini, to dovesti do Trećeg svetskog rata. Šojgu je podsetio da se Rusija