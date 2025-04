Košarkašice Zvezde osvojile titulu: Sezona bez poraza i šetnja kroz finalnu seriju

Košarkašice Crvene zvezde pobedile su Kraljevo i osvojile titulu i tako završile sezonu bez poraza.

Košarkašice Crvene zvezde osvojile su titulu u Prvoj ženskoj ligi Srbije, to je 35. trofej u ovom takmičenju za crveno-bele. I to sve u neverovatnoj sezoni koju su završili bez ijednog poraza, sa ukupnim skorom 27-0. Ako se tu uračuna i osvajanje Kupa Milan Ciga Vasojević u kom su takođe bile savršene (4-0), dolazi se do toga da je sezona završena ukupnim skorom 31-0. Rezultat koji zvuči zaista impresivno za košarkašice Zvezde. U finalnoj seriji Zvezda je sa 3:0 u