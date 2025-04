Rusija spremna da razgovara o nastavku tranzita gasa u Evropu preko Ukrajine

Prodaja gasa je komercijalni poduhvat i to je perspektiva iz koje Rusija gleda na mogući nastavak tranzita gasa u Evropu preko Ukrajine, rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naveo da je to tako jer kada "postoji prodavac gasa, postoje i potencijalni kupci", preneo je TASS. - Ako kupci pokažu interesovanje, ako tranzitna ruta bude funkcionisala, onda će, naravno, prodavac biti spreman da o svemu tome razgovara. Niko ništa ne poriče i ne odbija- rekao je Peskov. On je prokomentarisao sprekulacije da bi mogući prenos kontrole nad gasovodom u Ukrajini na SAD bio od koristi Rusiji, tako što je pozvao da se situacija sa tranzitom gasa