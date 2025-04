Šta ako se sretnete sa zmijom: Naš čuveni zmijolovac otkrio sve, a jednu stvar uvek morate da imate uz sebe: Ako vas ujede otrovnica, ovo je ključno (foto, video)

Sa dolaskom toplijeg vremena, priroda se budi, a sa njom i zmije. Pred prvomajske praznike, kada mnogi građani planiraju boravak u prirodi, Vladica Stanković, čuveni srpski zmijolovac, poziva na oprez i podseća da polako kreće sezona aktivnosti ovih gmizavaca. Iako razloga za paniku nema, poznavanje osnovnih pravila ponašanja može sprečiti neprijatne, pa i opasne situacije.

Promenljivo vreme, kakvo trenutno imamo, može učiniti zmije manje aktivnim tokom hladnijih dana, ali kada otopli i zasija sunce – postaju daleko pokretnije. - Kada je hladnije one su manje aktivne, a kada je vruće onda više jer im to pogoduje pošto su hladnokrvne životinje. Sada već polako otopljava, a pada i kiša, pa je vrlo moguće da ćemo češće viđati zmije, a i to je normalno kad čovek posećuje prirodu - kaže Vladica Stanković za Blic. Kako naš zmijolovac