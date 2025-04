"To će biti bolno rešenje za Zelenskog": Kličko prvi političar koji je izgovorio rečenicu od koje cela Ukrajina strepi

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je za BBC da će Ukrajina možda morati da ustupi teritoriju kao deo mirovnog sporazuma sa Rusijom, usred sve većeg pritiska predsednika Donalda Trampa da prihvati teritorijalne ustupke.

- Jedan od scenarija je ... ustupanje teritorija. To nije fer. Ali za mir, privremeni mir, možda to može da bude rešenje, privremeno - rekao je on. Ali 53-godišnji bivši bokserski šampion, sada političar, naglasio je da ukrajinski narod "nikada neće prihvatiti okupaciju" od strane Rusije. Kličko je govorio samo nekoliko sati nakon ruskog raketnog i bespilotnog napada na Kijev u kojem je poginulo 12 ljudi i ranjeno više od 80. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih