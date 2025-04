Insajder debata: Šta znamo o našem pravu da znamo sve? (VIDEO)

Kako se RTS našao u epicentru društvene krize koja traje od pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojoj je život izgubilo 16 ljudi. Blokade fakulteta ulaze u šesti mesec i to je svakako najuporniji studentski protest do sada. Poslednjih deset dana uz manju ili veću podršku građana studenti blokiraju i RTS. Zahtevaju da se raspiše novi javni konkurs za članove Saveta REM. Blokada RTS nije zakonita i to jedino na čemu vlast insistira, preti ali s druge strane ništa ne preduzima. Opozicija u Skupštini je tražila,

Da Javni medijski servis može biti stub stabilnosti, ali i prekretnica u društvenoj krizi koja traje gotovo šest meseci tvrdi Ivica Stojković, glavni poverenik ASNS sindikata zaposlenih u produkciji i tehnici RTS-a. „Siguran sam da bi RTS uneo potpuni mir ako bi informativni program radio svoj posao i realno informisao šta se događa. RTS jeste zaista nešto što može da bude uzrok stabilnosti, ne samo sad nego i zauvek“, kaže Stojković koji na Javnom servisu radi