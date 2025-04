Studenti maratonci na put do Brisela ušli u Hrvatsku, večeras u Osjeku

Pod parolom "Od mog sela do Brisela" startuje studentski ultramaraton do sedišta Evropske unije. Studenti u blokadi ispratili su maratonce ispred zgrade RTS-a, a potom je usledio ispraćaj i iz Novog Sada, odakle su krenuli peške ka Briselu. Biciklisti srednjoškolci krenuli su iz Beograda u Novi Sad gde se sutra održava protest srednjoškolaca. I kruševački maturanti su u protesnoj šetnji po gradu. Ispred zgrade Osnovnog suda u Nišu u 11.30 održan je protestni skup "Koga štitite?“

Studenti koji učestvuju u maratonu do Brisela ispraćeni su iz Takovske ulice u Beogradu, gde jedanaesti dan traje blokada zgrade Radio-televizije Srbije. Studenti su potom otišli do Novog Sada odakle su krenuli put Brisela. Od Železničke stanice u Novom Sadu počeo je njihova 18-dnevna tura da bi Evropskom parlamentu predali pisma o događajima u Srbiji. Večeras su ušli u Hrvatsku na prvoj etapi od Novog Sada do Osijeka, a u Brisel bi trebalo da stignu 12. maja.