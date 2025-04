Pobedio Đokovića u Madridu, pa pričao o njemu kao retko ko VIDEO

Mateo Arnaldi, italijanski teniser, pričao je o Novaku Đokoviću u veoma pozitivnom smislu nakon što ga je pobedio na mastersu u Madridu.

Đoković je izgubio od Matea Arnaldija već u drugoj rundi i to rezultatom 6:3, 6:4, a Italijan je otkrio da je Srbin njegov idol. „On je moj idol, uvek je bio. Bio sam uzbuđen što sam mogao da igram sa njim. Igrati u ovakvim uslovima je već bila pobeda za mene. On u ovom trenutku nije na svom vrhuncu, probao sam da pobedim, stvarno ne znam šta da klažem“, počeo je uzbuđeni Arnaldi. A post shared by Tenisko Reketiranje (@reket.iranje) Ne krije Italijan da je imao