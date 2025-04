Piše istoriju NBA lige: Lebron oborio rekord i oduševio Edvardsa (video)

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms još jednom je ispisao istoriju NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP U porazu od Minesote (116:104) postao je najstariji igrač koji je u plej-ofu imao više od 35 poena. Sa svojih 40 godina upisao je 38 poena i 10 skokova, te tako oduševi javnost, ali i rivale, poput Entonija Edvardsa. - Bio je neverovatan. Uradio je sve što može da probaju da pobede. Šutirao je iz Jukatana, šutirao je ludo - rekao je Edvards. "He was shooting it from Yucatan." Ant had jokes when talking about LeBron's unreal 38-PT performance in Game