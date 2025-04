Triler u los anđelesu: Eron Gordon u poslednjem trenutku za pobedu Denvera nad Klipersima! (video)

Nestvarna utakmica! Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Kliperse rezultatom 101:99 u četvrtoj utakmici prvog kola plej-of serije NBA lige.

Presudni trenutak desio se u poslednjim sekundama – Nikola Jokić je promašio šut, ali je Eron Gordon bio na pravom mestu, uhvatio loptu i silovito zakucao. Ipak, s obzirom na to da je sve bilo na ivici, sudije su morale da pregledaju snimak iz više uglova da bi utvrdile da li je poen važio. AARON GORDON AT THE BUZZER pic.twitter.com/R44ae1snZu — NBACentral (@TheDunkCentral) April 27, 2025 Nakon pregleda potvrđeno je da je Gordon pogodio u dozvoljenom vremenu, pa je