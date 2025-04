Jokić skrenuo pogled, Bogdanović ga surovo kaznio: Pogledajte veoma bitan duel Srba u NBA ligi

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović uhvatio loptu u napadu i postigao poene protiv Nikole Jokića, za prvu prednost Klipersa na meču.

Košarkaši Denver Nagetsa uspeli su da savladaju Los Anđeles Kliperse na gostujućem terenu, izjednače (2:2) u plej-of seriji i vrate na svoju stranu prednost domaćeg terena. Bilo je to daleko teže nego što se očekivalo - Denver je u nekoliko minuta prosuo 22 poena razlike, a kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović doneo je prvu prednost Klipersima na ovom meču. Na oko 70 sekundi do kraja meča, Bogdan Bogdanović je pogodio za dva poena i to na spektakularan