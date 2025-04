Studenti maratonci nastavili put ka Briselu, večeras spavaju u Varaždinu

Studenti maratonci, koji su pre tri dana krenuli u Brisel, nastavili su put iz Virovitice do Varaždina, gde će večeras prespavati. Takođe, put pešice nastavljaju studenti iz Jagodine koji su se uputili u Novi Sad, gde će 1. maja biti obeleženo šest meseci od tragedije u tom gradu. Na više lokacija odata je pošta 16-minutnom tišinom žrtvama pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici.

Na putu do Brisela, gde treba da stignu 12. maja, studenti maratonci nastavljaju da trče kroz Hrvatsku. Krenuli su jutros iz Virovitice, gde im je sinoć priređen svečani doček, a dolazak u Varaždin očekuje se oko 20 časova. Pod parolom "Od mog sela do Brisela", krenuli su 25. aprila na osamnaestodnevni put ka Briselu zbog sednice Evropskog parlamenta, na kojoj će se raspravljati o situaciji u Srbiji. Nakon Varaždina, studenti će ići do Graca, Oberpulendorfa, Beča,