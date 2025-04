Profesor Lompar: Studentska lista bi trebalo da bude nacionalno i demokratski orijentisana

Beta pre 1 sat

Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar izjavio je danas da je zahtev studenata u blokadi Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora pokušaj da se drukčijim, ali i dalje nenasilnim i demokratskim sredstvima razotkrije odgovornost za pad nadstrešnice i smrt 16 ljudi.

Lompar je u intervjuu agenciji Beta kazao da su studenti zahtevom za vanredne parlamentarne izbore ostali dosledni svojoj neratobornosti, rodoljubivosti i građanskoj usmerenosti.

"Suočen sa zapanjujućom neodgovornošću čelnika Vučić-Brnabić režima, s njihovom spremnošću da razaraju stubove društva, poput školstva, javne sigurnosti, sudstva, tužilaštva, medija, studentski protest je morao da preispita okolnosti i potraži drukčiji put u ostvarivanju svojih ciljeva. Ostali su dosledni svojoj neratobornosti, rodoljubivosti i građanskoj usmerenosti", ocenio je profesor.

Komentarišući odluku studenata da sami sastave poslaničku listu za parlamentarne izbore, Lompar je rekao da se radi o iznuđenom i rizičnom stupanju na nepoznat teren.

Glavna snaga studentskog protesta je, dodao je, u tome što je protest jezgro društvenog, a ne stranačkog pokreta.

"Vučić-Brnabić režim, ogrezao u stranačkoj laži, korupciji i manipulaciji, nije imao odgovor na okolnost da se suočava s društvenim izazovom. Otud su njegovi udarci, od fizičkih do medijskih, poprimali sve više nezakonita i kriminalna obeležja. To pokazuje divljački odnos prema profesorima, srednjoškolskim i univerzitetskim, koje nastoji da pretvori u pandure. Niti su studenti izašli na ulice zato što su bili nezadovoljni profesorima, niti su ih vodili profesori kao društvena grupa, već ih je neodgovornost režima dovela do protesta", naveo je.

Prema njegovim rečima, prosveta se pokazala kao svetionik savesti u društvenoj tmini.

"No, s izborima se ambijent menja. Režim može da intonira svoju propagandu u stranačkom duhu. Otud bi lista koju studenti aktivno zastupaju trebalo da bude prikladna višestranosti njihovog protesta. To nije jednostavan i lak zadatak. Ona bi morala da bude nacionalno i demokratski orijentisana. Tako bi se zahvatila središnjica političkog spektra i, istovremeno, nastojalo da se simpatije građana prenesu u glasove na izborima", istakao je Lompar.

Na pitanje kako bi na zahtev i odluku studenata trebalo da reaguju opozicione političke stranke i pokreti, Lompar je rekao da su "oni uznemireni pojavom novine u političkom prostoru".

"Njihove simpatije se povlače u korist retoričke podrške. Jer, njihovi interesi bivaju ugroženi. Kao deo sistema, imali su privilegije koje sada mogu biti umanjene. Uspeh studenata u nadahnjivanju javnosti pokazuje koliki je neuspeh opozicije. Ukoliko budu spremni da se suoče s poraznim činjenicama svog dosadašnjeg delovanja, mogu iznova odrediti svoju politiku", kazao je.

Naglasio je da građanska opozicija treba da napusti politiku srpske krivice, "koju je sada samo potisnula, oličenu u fanatičnoj paroli da Evropska unija (EU) nema alternativu".

"Jer, vođena interesima a ne vrednostima, upravo EU podržava Vučić-Brnabić režim. Otud EU može ostati na spisku mogućih opredeljenja, kojih ima više, ali ne na fanatičan, nego na razložan način. Nacionalna opozicija treba da napusti svaku mogućnost da se podudari s režimskom politikom. Ona treba da raskrije režimske laži oko nacionalnih tema. Time bi građanska i nacionalna opozicija mogle aktivirati ljude koji inače ne izlaze na izbore: kroz ostvarenu saradnju sa studentskom listom", istakao je Lompar.

Na pitanje mogu li i na koji način studenti da se izbore za ravnopravne izborne uslove, profesor je kazao da bi najbolja garancija bila prelazna vlada.

"Možda najviše u nadgledanju biračkih mesta i medijske zastupljenosti učesnika. Građanski protest je najbolji način da se postignu garancije za ravnopravne uslove. Najbolja garancija za održavanjem demokratskih i poštenih izbora bi bila prelazna vlada", rekao je.

Upitan da li očekuje da će vlast prihvatiti zahtev studenata za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, Lompar je kazao da predsednik Aleksandar Vučić poziva na izbore kada je siguran da su njegovoj strani obezbeđene sve prednosti.

"Predsednik Srbije ima osobinu da, kako kaže jedna izreka, voli da bije vezane. To je osobina duboko prezrena u našoj narodnoj tradiciji. On poziva na izbore kada je siguran da su njegovoj strani obezbeđene sve prednosti: medijske, manipulativne, policijske, statusne, sistemske. Ukoliko izgledi na uspeh budu nesigurni, teško da će pristati na izbore. Možda pod unutrašnjim i spoljašnjim pritiskom", rekao je profesor.

"Kada je reč o spoljašnjim odnosima, i EU, i SAD, i Rusija, drže stranu Vučić-Brnabić režimu. Od unutrašnjih političkih činilaca, pored instrumenata državne sile, crkvena jerarhija je otvoreno na strani režima. Tek s promenom odnosa snaga u korist liste koju bi podržavali studenti, u toku same izborne i društvene borbe, moglo bi doći do kolebanja u ovim pozicijama", ocenio je Lompar.

Na pitanje šta je alternativa vanrednim parlamentarnim izborima, kada je u pitanju izlazak iz političke krize, Lompar je rekao da je učinak studentskog protesta neuklonjiv.

"Vučić-Brnabić režim je ogoljen u svojoj manipulativnoj i nasilnoj prirodi. On svojim sledbenicima više ne garantuje stabilnost u koju se kune. Neuspeh studentskog protesta značio bi da je sistem pobedio ljude. To vodi u društvenu depresiju i radikalizaciju. Obe su pokazatelji društvenog truljenja. Ima ljudi koji se opredeljuju, po zakonu inercije, za društveno truljenje: kao isisavanje sokova iz kore osušenog drveta. Ima i ljudi koji smatraju da se treba boriti da društvo preživi. Jedni prihvataju društvenu regresiju, drugi veruju da nacija ima pravo da se odvoji od propadanja. Odnos između te dve vrste ljudi i opredeljenja odlučuje moguće izbore", zaključio je Lompar.

(Beta, 28.04.2025)