Peskov: Možemo pružiti vojnu pomoć Severnoj Koreji ako to bude potrebno

Rusija može da pruži vojnu pomoć Severnoj Koreji ako to bude bilo potrebno, u skladu sa sporazumom dve zemlje, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. "Naš sporazum je na snazi, a prema njemu su se dve zemlje obavezale da će jedna drugoj pružiti hitnu pomoć ukoliko to bude potrebno", rekao je Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. On je ocenio da učešće severnokorejskih vojnika u operacijama oslobađanja ruske pogranične Kurske oblasti pokazuje