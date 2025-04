Brnabićeva osudila napad na dekana Drida

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je, kako je rekla, nasilje i fašističko divljanje nad dekanom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu, Patrikom Dridom i ocenila da se tako nešto nije moglo videti do sada u Srbiji.

Ana Brnabić je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije podsetila da je taj fakultet jedan od onih koji je doneo odluku da se nakon pet meseci blokade vrati nastavi, i to onlajn, "kako se ne bi uznemiravali blokaderi". Prema njenim rečima, to je bila odluka nastavno-naučnog veća i većine studenata na državnom fakultetu u Novom Sadu, navodeći da je to bila demokratska odluka u skladu sa ustavom i zakonima. "Oni su danas pokušali da tu odluku sprovedu u praksu