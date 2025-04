Da li će sledeći papa biti Afrikanac

BBC News pre 49 minuta | Lebo Diseko - BBC Njuz

RICCARDO ANTIMIANI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Kardinali na sahrani pape Franje

Ako je rast Katoličke crkve jedini pokazatelj odakle će poteći naredni papa, onda je skoro sigurno da će sledeći biti Afrikanac.

Afrika ima katoličku populaciju sa najvećim rastom na svetu, čineći više od polovine njenog globalnog rasta.

Najskoriji podaci Vatikana pokazuju da je 2022. godine skoro 20 odsto svetskih katolika živelo na ovom kontinentu.

To je predstavljalo rast od 0,32 odsto u odnosu na prethodnu godinu, najveći u bilo kom regionu.

Poređenja radi, Evropa je u istom periodu doživela pad od 0,08 odsto.

A između 1910. i 2010. godine, broj katolika tamo pao je za više od 63 odsto, prema američkom Istraživačkom centru Pju.

Ovaj region, koji se nekada smatrao srcem hrišćanstva, postao je jedan od najsekularnijih na svetu.

I dok je Katolička crkva i dalje uticajna u Latinskoj Americi, počela je da gubi prednost u odnosu na evangelističko hrišćanstvo u mnogim tamošnjim zemljama.

Studija iz 2022. godine Latinobarometra sprovedena u 18 zemalja regiona pokazala je da je broj ljudi koji se identifikuju kao katolici opao sa 70 odsto iz 2010. godine na 57 odsto iz 2020. godine.

Getty Images Hiljade ljudi došle su da vide papu Franju 2023. tokom njegove posete Demokratskoj Republici Kongo i Južnom Sudanu

Getty Images Afrika ima katoličko stanovništvo sa najbržim rastom na svetu

Dakle, kada se kardinali koji glasaju za narednog papu budu sastali u Vatikanu da bi izabrali naslednika pape Franje, da li će to odakle su kandidati uticati na donošenje njihove odluke?

Otac Stan Ču Ilo, nigerijski katolički sveštenik i docent na Univerzitetu DePol, misli da to jeste tako.

„Mislim da bi bilo sjajno imati afričkog papu", kaže on, tvrdeći da liderstvo Crkve treba bolje da odražava sastav svetske kongregacije.

Papa Franja je povećao procenat kardinala iz podsaharske Afrike koji će glasati za njegovog naslednika sa 9 odsto kad je bio izabran 2013. na 12 odsto 2022. godine.

Ali otac Ču Ilo kaže da to ne znači nužno da će oni glasati za nekoga iz Afrike.

On kaže da je velika verovatnoća da će kardinali izabrati nekoga ko već ima dobro izgrađen profil: „nekoga ko već ima uticajan glas".

„Izazov je što nemate nijednog višeg člana afričkog sveštenstva koji drži neku važnu poziciju danas u Vatikanu, a to predstavlja problem.

„Ako razmišljate o afričkim kardinalima koji su potencijalne pape, ko je istaknut u svetskom katolicizmu danas? Odgovor je: niko."

Getty Images Kardinal iz Gane Piter Turkson smatrao se favoritom 2013. godine kad je izabran papa Franja

Ovo je, objašnjava otac Ču Ilo, u kontrastu sa 2013. godinom kad je kardinal iz Gane Piter Turkson bio jak favorit za taj položaj, i sa 2005. godinom kad je nigerijski kardinal Fransis Arinze bio je potencijalni kandidat u konklavi koja je dovela do izbora pape Benedikta Šesnaestog.

„Kako je došlo do ove tačke za afrički kontinent i Katoličku crkvu i dalje je nešto što iznenađuje mnoge od nas, imajući u vidu otvorenost pape Franje prema Africi", kaže on.

Izbor 'po ključu'

Iako su u istoriji iz Afrike došla najmanje trojica papa, poslednji – papa Gelasije I – umro je pre više od 1.500 godina.

Krajnje je vreme za novog, tvrde mnogi.

Ali neki afrički katolici misle da se stavlja prevelik naglasak na to odakle bi mogao da bude sledeći papa.

Kao otac Paulinus Ikečukvu Odozor, profesor sa Univerziteta Notrdam, koji je takođe katolički sveštenik rođen u Nigeriji.

„Nikad nisam bio od onih koji misle da ste samo zato što dolazite iz Afrike, ili zato što dolazite iz Evrope, stoga glavni kandidat", kaže mi on.

„Bez obzira na to odakle dolazite, čim budete izabrani, svačiji problemi postaju vaš problem. Imate samo jednu brigu, da izgradite telo Hristovo, bez obzira na to odakle su ljudi, bez obzira na to koliko ih je, u kakvom god da su kontekstu."

Najvažnija stvar je, kaže on, da papa „mora da bude glavni teolog crkve".

On misli da „papa mora da bude neko ko veoma dobro poznaje tradiciju" i ko može da iskoristi to da bi usmerio ljude.

Getty Images Procenjenih milion ljudi prisustvovalo je misi na otvorenom koju je održao papa Franja tokom njegove posete 2023. godine Demokratskoj Republici Kongo

Otac Odozor kaže da je otkrio da ga pitanje da li sledeći papa treba da bude iz Afrike ispunjava nezadovoljstvom „zbog konotacije izbora 'po ključu'".

„To je kao da ljudi govore: 'U redu, dakle, broj Afrikanaca je u porastu, zašto im onda ne bismo dali papu."

Prema njegovom mišljenju, više toga bi moralo da se uradi kako bi se osiguralo da se pitanja koja pogađaju vernike u Africi shvate ozbiljno među onima koji su na poziciji moći u Vatikanu.

Povremeno, kaže on, ima osećaj kao „da Afrikanci uopšte nisu važni ili kao da se njihova vera doživljava kao malo manje vredna, ili lažna, ili da ne bi trebalo da se shvati ozbiljno".

„Kad Afrikanci steknu utisak da njihovi problemi nisu na dnevnom redu kao što bi trebalo, onda ljudi počnu da se pitaju, možda možemo da nateramo druge da nas čuju ili vide ako budemo imali vlastitog glavnog čoveka tamo", dodaje.

Pogledajte video: „Ja sam gej, crnac i sveštenik"

Rasizam u Crkvi?

Kao i otac Ču Ilo, i on smatra da uprkos povećanju broja kardinala sa afričkog kontinenta, oni ne drže pravu moć u Crkvi.

„Ne umanjujem kvalitet kardinala koje je imenovao papa Franja", objašnjava on.

„Kad ih već imenujete, da li im dajete i težinu? Dajte tim ljudima koje imenujete autoritet, poverite im posao i dozvolite im da ga obavljaju", pita se.

I Ču Ilo i Odozor ukazuju na problem koji bi mogao da naruši napore koje je uložio papa Franja da učini liderstvo crkve reprezentativnijim.

„I dalje je tu pitanje rasizma u Crkvi o kojem nikada ne govorimo.

„To bi moglo da podrije nekoga, jer bez obzira na to koliko je on dobar izbor za papu ili šta radi, biće naprosto doživljen kao afrički papa", kaže otac Odozor.

Pogledajte: Crkva koja „povezuje ljude sa Bogom i alkoholom"

Do kraja 2022. godine, papa Franja je izabrao skoro dve trećine kardinala koji će birati njegovog naslednika - malo manje od većine neophodne da se izabere novi papa.

To znači da ko god bude bio izabran, velike su šanse da će sa papom Franjom deliti naglasak na pomoći siromašnima i obespravljenima.

To je pristup koji otac Ču Ilo naziva stavom „siromašni na prvom mestu", sa naglaskom na to da ovo bude „crkva koja sluša, naprednija crkva, skrušenija crkva".

To je nešto što on želi da vidi u svakome ko bi predvodio Crkvu u narednom periodu.

Getty Images Papa Franja je pokušao da učini Crkveno vođstvo reprezentativnijm u odnosu na njihovo članstvo

Element iznenađenja

Ali postoji još jedan ključni faktor koji otežava da se predvidi ko će biti izabran, kaže Ču Ilo.

„Katolici veruju da Bog, Sveti duh, pomaže u izboru lidera Crkve", kaže on.

To znači da bi moglo da dođe do neočekivanog ishoda, baš kao što je to bilo 2013. godine kad je izabran papa Franja.

„On nije bio među onima koga je bilo ko mogao da predvidi", veruje Ču Ilo.

Pitam ga šta on misli da je važnije - da sledeći papa deli viziju njegovog prethodnika za Crkvu ili da bude iz Afrike?

„Odgovoriću kao dobar sveštenik", kaže mi on smejući se.

„Moliću se da nam Bog podari papu koji će nastaviti Franjinim putem i moliću se da dođe iz Afrike."

