Uhapšen muškarac zbog ubadanja oca nožem u Zaklopači

Policija u Beogradu uhapsila je V. D. (49) zbog sumnje da on jutros oko 5.35 časova u porodičnoj kući na teritoriji Grocke nožem povredio sedamdesetosmogodišnjeg oca koji je zbrinut u Urgentnom centru. On se tereti za krivično delo nasilje u porodici i određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Ranije danas Tanjugu je rečeno da se incident dogodio u selu Zaklopača nakon porodične svađe, kao i da