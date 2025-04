Ove delove Srbije pogodiće pljusak: Prognoza za prvomajske praznike: Evo gde će biti čak 30 stepeni

Posle višednevnih pljuskova sa grmljavinom vreme u Srbiji se stabilizovalo i prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do subote 3. maja će biti pretežno sunčano i toplo, a nova destabilizacija se očekuje drugog dana vikenda – u nedelju 4. maja. Danas, sutra i u petak biće sve toplije uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu temperaturu u većini mesta od 23 do 30 stepeni. Međutim, negde će baš za 1. maj da pada kiša!

Do subote (03.05.) pretežno sunčano i sve toplije uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu temperaturu u većini mesta od 23 do 30 stepeni Celzijusovih. U četvrtak i petak (01. i 02. maja) posle podne u brdsko-planinskim predelima, a u subotu (03.05.) na severu Vojvodine, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili slab plјusak, glasi prognoza RHMZ. Od nedelјe (04.05.) promenlјivo, nestabilno i malo svežije vreme, do utorka