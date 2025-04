Kos posle sastanka sa Vučićem: Zamah za proširenje stvaran, EU želi da Srbija iskoristi šansu

Evropska komesakra za proširenje rekla, posle večerašnjeg sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da je "zamah" za evropsko proširenje stvaran i da Unija želi da Srbija iskoristi tu šansu.

'Pravovremeni sastanak sa predsednikom Srbije. Zamah za proširenje EU je stvaran, i hoćemo da Srbija iskoristi ovu šansu koja se pruža jednom u generaciji i kompletira našu Uniju', napisala je Kos na svom nalogu na mreži Iks posle susreta sa Vučićem. Timely meeting with @predsednikrs . Momentum for #EUEnlargement is real, and we want Serbia to seize this once in a generation opportunity to help complete our Union. For this, concrete steps on democratic principles