Vestbruk dobacivao, Bogdan krenuo u obračun!

Bogdan Bogdanović je odigrao svoj najbolji plej-of meč sa Klipersima, ali je njegov tim poražen od Denver Nagetsa i sada je 3:2 u seriji za ekipu koju predvodi Nikola Jokić na terenu.

U petom meču koji je igran u Koloradu tokom izvođenja slobodnih bacanja Bogdana Bogdanovića, Rasel Vestbruk je imao nešto da dobaci kapitenu reprezentacije Srbije. Bogdan nije želeo da ostane dužan. Odmah je prišao u nameri da se obračuna sa Vestbrukom, ali su ih saigrači brzo razdvojili. Pogledajte! Bogdan Bogdanović is about to shoot free throws, talks to Russell Westbrook, leaving his free throw spot and approaches Westbrook. Double technical (with replays)