(Foto): Prognoza za popularne destinacije u Srbiji za 1. Maj: Na jednoj temperatura ide u minus, a nakon praznika tek stiže veliki obrt

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će u Srbiji do nedelјe 4. maja biti pretežno sunčano i sve toplije uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu temperaturu u većini mesta od 23 do 30 stepeni. Danas, za Prvi maj, u većini Srbije biće promenljivo oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.

Ipak, već u sutra, 2. maja, posle podne u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima Srbije očekuje se kratkotrajna kiša ili slab plјusak. Od ponedelјka (05.05.) promenlјivo, nestabilno i malo svežije vreme mestimično s kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Kako je ranije istakao direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić za "Blic", najtraženije destinacije za Prvi maj u Srbiji su banje,