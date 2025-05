Određeno zadržavanje muškarcu koji je pod dejstvom alkohola vređao Mariniku Tepić i njenu majku: Pojavio se snimak svađe

Danas je došlo do incidenta ispred zgrade u Pančevu u kojoj živi majka potpredsednice Stranke slobode i pravde i narodne poslanice Marinike Tepić. Na snimku koji se pojavio deluje da je do svađe između Tepić i B.O. došlo zbog parking mesta, ali je kasnije on vređao, psovao i govorio, između ostalog, "Je*o te Đilas". MUP navodi da je muškarcu određeno zadržavanje jer je bio u alkoholisanom stanju.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće prekršajnu prijavu po Zakonu o javnom redu i miru protiv B.O. (1957) i on će na osnovu Zakona o prekršajima biti zadržan do 12 časova u službenim prostorijama jer je učinio prekršaj pod uticajem alkohola. On je danas u Pančevu, oko 14.35 časova, u alkoholisanom stanju, na parkingu jedne zgrade, verbalno napao i vređao Mariniku Tepić i njenu majku. O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u