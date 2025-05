Dodik: Zadovoljan sam odlukom Interpola

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Interpol ponovnim odbijanjem da raspiše međunarodnu poternicu za njim jasno rekao da je reč o političkom progonu i istakao da je zadovoljan tom odlukom.

Bilo je dovoljno i prvi put kada je Interpol rekao da se ne radi o kriminalu, nego o političkom progonu i poručio da se od toga odustane, ali su oni krenuli dalje. Posle ovoga ne znam šta bi još mogli da urade, rekao je Dodik za RTRS. Mogu biti zadovoljan činjenicom da mnoge zemlje nisu prihvatile tako nešto. Јedina organizacija na svetu koja se bavi progonom kriminalaca je Interpol. Ako on kaže da je to politički proces, onda je to tačka, ali ne i za političko