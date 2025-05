Nestvarno zbog čega je poništen gol intera: Oglasio se i sam fudbaler, potpuno je u neverici! (video)

Teško da može bliže! U izuzetno uzbudljivom prvom meču polufinala Lige šampiona, Barselona i Inter su odigrali nerešeno – 3:3 – u duelu punom preokreta, šansi, prečki i VAR drame.

This was how close Inter Milan came to going 4-3 up! 😮 Henrikh Mkhitaryan was narrowly offside. #UCL pic.twitter.com/3yjBxAbJRQ — Match of the Day (@BBCMOTD) April 30, 2025 „Misliću o tome do kraja života, ofsajd od dva ili tri centimetra… Poveli bismo u odlučujućem trenutku. Ali, hajde da držimo glave uzdignute i razmišljamo o revanšu, da se nadamo da ćemo igrati dobro kao večeras“ – kaže Jermen i dodaje: „Postoji umorn, ali svi u svlačionici znamo da moramo da