"Svesna si da će ovo Veljko da vidi? Ja ću mu poslati" Seku Aleksić snimao saradnik u krevetu hotelske sobe, ona mu poručuje: "Sa mnom ćeš spavati ovde!"

Pevačica Seka Aleksić veoma je aktivna na društvenim mrežama gde gotovo svakodnevno objavljuje fotografije i video snimke kako iz privatnog, tako i iz poslovnog života.

Seka je sada, na društvenoj mreži Tik Tok objavila šaljivi video snimak na kom je vidimo kako ležu u krevetu hotelske sobe i jede picu, a njen saradnik je snima dok to radi i u šali joj preti da će pozvati njenog supruga Veljka i da će mu sve preneti. - Da li je moguće da me nisi sačekala ? Upitao ju je saradnik. - Šta ti snimaš, majke ti? - odgovorila mu je Seka. - Svesna si da će ovo Veljko da vidi, kako jedeš u krevetu, ja ću mu poslati - rekao je on. - Sa mnom