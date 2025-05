SSP: Umesto pravde za nadstrešnicu, progon Dijane Hrke

Pola godine nakon što je dvadesetsedmogodišnji Stefan Hrka izgubio život pod nadstrešnicom u Novom Sadu, njegova majka Dijana Hrka koja je tražila istinu, pravdu i hapšenje svih odgovornih, napustila je Srbiju.

I to ne zato što je želela, već zato što su joj vlast i zarobljene institucije jasno pokazale da ovde za pravdu nema mesta. A kako bi je i bilo kad ova vlast i roditelje stradalih dele na one poželjne, koji podržavaju Vučića i govore na njegovim skupovima, i na one koje su uz studente i pobunjene građane i koji su zbog zastrašivanja prinuđeni da napuste zemlju, saopštila je Stranka slobode i pravde. „Odlazak Dijane Hrke iz zemlje je simbol današnje Srbije kojom