"Nije trajalo samo par sekundi, već mnogo duže": Siniša Mali opisao trenutak kada je Vučiću pozlilo u SAD: Mi to nismo videli na isti način kao on

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali gostovao je večeras u Dnevniku RTS nakon što se vratio iz posete SAD, gde je boravio s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ministar Siniša Mali je, podsetimo, bio pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića u trenutku kada mu je pozlilo. - On je izašao sa VMA negde nakon 17 časova. Ja sam se čuo pre nekih sat vremena sa njim. Kaže da se oseća bolje. Čim smo sleteli u Beograd, on je otišao na VMA. Čuli ste malopre izjavu doktora Dinčića. Dakle, on je taj koji ima sve nalaze koji su vezani za njegovo zdravstveno stanje. Dosta toga i ne može da ide u javnost iz razumljivih razloga. Ali ono