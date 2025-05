Šta je Ričard Grenel poručio Vučiću, nakon što je iznenada prekinuo posetu Americi?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je posetu Americi nakon što mu je iznenada pozlilo, a na svom nalogu na društvenoj mreži Iks oglasio se tim povodom Ričard Grenel. – Žao mi je što se nismo sreli, ali nadam se da je sve u redu, napisao je Ričard Grenel, izaslanik za specijalne misije predsednika SAD Donalda Trampa uz pozdrave predsedniku Aleksandru Vučiću. Sending our best, @avucic. Sorry to miss you but hope all is ok. https://t.co/VklV3DLxCv — Richard