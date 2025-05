Naterao je Jokića na najveće napore: Srbin sumnja u sebe!

Teška serija! Nikola Jokić i Denver Nagetsi dočekuju Los Anđeles Kliperse u okviru sedme utakmice izuzetno zanimljive serije prve runde plejofa zapadne konferencije.

Nikola Jokić je izuzetno dobro čuvan od strane Ivice Zupca, a sam srpski centar je jasan koliko mu je naporno da igra protiv Hrvata. Ivica Zubac rejects Nikola Jokic and Norman Powell throws it down with AUTHORITY 💥 pic.twitter.com/qenmPvo1hw — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 2, 2025 „On je bio jako dobar, jako dobar. Naterao me da dovodim u pitanje svoje šuteve. Uvek je bio tu. Defanzivno je bio jako dobar. Imao je četiri blokade“, rekao je Jokić pa nastavio: