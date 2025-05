Suza suzu stiže: Karijev sin neutešan zbog poraza (video)

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa nisu uspeli noćas da overe svoj plasman dalje u drugu rundu NBA plej-ofa, pošto su poraženi od ekipe Hjuston Roketsa u šestom meču serije i o ukupnom pobedniku moraće da odlučuje majstorica u Teksasu - 107:115.

FOTO: AP Bio je to meč koji je Hjuston kontrolisao od početka do kraja, a u poslednjoj četvrtini su Roketsi imali i ubedljivih +15, pa se može reći da drame nije ni bilo. To je naravno teško palo mnogim navijačima Golden Stejta u dvorani, posebno zbog činjenice da su vodili sa 3-1 u seriji, a pritom sada mogu da postanu prvi tim ikada koji je dva puta uspeo da ispusti takvu prednost u plej-ofu NBA lige. Steph’s son, Canon, was heartbroken after Warriors lost Game 6