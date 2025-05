Putin: Nije bilo potrebe da koristimo nuklearno oružje i nadam se da neće!

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u danas objavljenom saopštenju da u Ukrajini nije bilo potrebe za upotrebom nuklearnog oružja i da se nada da ga neće biti.

U delu intervjua ruskoj državnoj televiziji objavljenom na Telegramu, Putin je rekao da Rusija ima snagu i sredstva da sukob u Ukrajini dovede do ''logičnog završetka''. Odgovarajući na pitanje reportera državne televizije o ukrajinskim napadima na Rusiju, Putin je rekao: ''Nije bilo potrebe da se koristi nuklearno oružje i nadam se da neće biti potrebe''. On je rekao: ''Imamo dovoljno snage i resursa da ono što je započeto 2022. godine dovedemo do logičnog kraja