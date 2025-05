"Srbija nikada nije imala jačeg lidera" Mali opisao šta se dešavalo na Floridi kada je Vučiću pozlilo: Video sam lešinarsko komentarisanje, Srbija će pobediti!

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je sinoć da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao sa Vojno-medicinske akademije nešto posle 17 sati i da je bila njegova želja da srpskoj javnosti prenese njegove reči da mu je bolje.

Mali je za RTS rekao da se sa Vučićem čuo sat vremena ranije i da je on poručio građanima da se neće predati i da će nastaviti da radi. - Ljudi koji su poreklom zapadno od Drine, a rođeni u Beogradu, kao što je predsednik Vučić, njima je sramota da kažu da je neko pao. On je jak čovek, to je važno za građane Srbije, rekao mi je da mu je bolje. Dan, dva, tri dobio je naredbu da leži, da se odmori, što je samo po sebi problem, kao što znate, ali biće disciplinovan