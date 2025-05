Ovo niste videli: Pogledajte šta je Jokić uradio odmah posle utakmice sa Klipersima

Nikola Jokić i njegovi Denver Nagetsi prošli su u polufinale Zapadne konferencije, a evo šta je Srbin uradio odmah nakon utakmice.

Nikola Jokić je ponovo blistao upisavši 16 poena uz 10 skokova i osam asistencija u pobedi Denvera. Međutim, ovo niste videli dosad. Pogledajte šta je Jokić uradio odmah posle utakmice sa Klipersima. Srbin je najpre prišao da zagrli protivničke košarkaše, Bogdana Bogdanović i Ivicu Zubca. Pogledajte i sami. One for the books @LAClippers pic.twitter.com/kxuiHC6H2n — Denver Nuggets (@nuggets) May 4, 2025 Denver će igrati protiv Ohlahome siti Tander u polufinalu