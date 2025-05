Oblačno sa sunčanim intervalima, u ponedeljak promena vremena

Sa zapada kontinenta stiže topao vazduh – pretežno sunčano vreme u zemlji, uz temperaturu do 30 stepeni. Promena vremena, uz oblake, kišu i pljuskove očekuje se od ponedeljka.

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dužim posle podne, i toplo vreme u Srbiji. Duvaće slab i umeren vetar, na severu kratkotrajno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od osam do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. U Beogradu se očekuju i sunce i oblaci, uz temperaturu do 28 stepeni. Oblačno i kišovito vreme sa temperaturom do 29 stepeni biće u ponedeljak.