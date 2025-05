Tramp naložio da se ponovo otvori zatvor Alkatraz

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je naložio vladi da ponovo otvori i proširi Alkatraz, ozloglašeni bivši zatvor koji se nalazio na ostrvu kod San Franciska u Kaliforniji a zatvoren je više od 60 godina.

U objavi preko svoje mreže Trut Soušal sinoć, Tramp je napisao da daje uputstva da se ponovo otvori znatno proširen i obnovljen Alkatraz, da bi mogao da primi "najnasilnije i najnemilosirdnije prestupnike".

On je napisao da su suviše dugo Amerikom harali "zlokobni, nasilni krivični prestupnici" koji, kako je naveo, nikad neće doneti ništa više nego jad i patnju.

"Kada smo bili ozbiljnija nacija u prošlosti nismo oklevali da ztvorimo najopasnije kriminalce i da ih držimo daleko od bilo koga kome mogu da naude. Tako treba da bude", napisao je Tramp.

Njegova direktiva da se obnovi i ponovo otvori dugo zatvoreni zatvor je najnoviji u nizu pokušaja da izmeni kako i gde se drže savezni zatvorenici i zatvoreni imigranti.

Taj poduhvat bi verovatno bio skup i izazovan, ocenjuje AP. Zatvor je zatvoren 1963. godine zbog urušene infrastrukture i visokih troškova popravke i snabdevanja ostrvskog zatvora zato što je sve od goriva do hrane moralo da se donosi brodovima.

Dovođenje te ustanove do savremenih standarda zahtevalo bi ogromne investicije u vreme kada Biro za zatvore zatvara druge ustanove zbog sličnih infrastrukturnih problema.

Zatvor za koji je važilo da se iz njega ne može pobeći zbog jakih okeanskih struja i hladne vode Pacifika oko njega bio je poznat i kao "Stena" i u njemu su bili zatvorenci neki od najozloglašenijih kriminalaca kao što su Al Kapone i Džordž Keli zvani Mašinka.

Dugo je bio deo kulturne imaginaicije i tema brojnih filmova, uključujući film Stena (The Rock) sa Šonom Konerijem i Nikolasom Kejdžom u glavnim ulogama.

Ipak tokom 29 godina koliko je bio otvoren, 36 ljudi pokušalo je 14 odvojenih bekstava prema Ef-Bi-Aju (FBI). Gotovo svi su uhvaćeni ili nisu preživeli pokušaj.

Sudbina tri zatvorenika Džona Anglina, njegovog brata Klarensa i Franka Morisa, je u nekoj meri upitna i dramatizovana je u filmu iz 1979. godine "Bekstvo iz Alkatraza" sa Klintom Istvudom u glavnoj ulozi.

Ostrvo Alkatraz sada je velika turistička atrakcija i njim upravlja Služba nacionalnih parkova i proglašen je za nacionalnu istorijsku znamenitost.

Tramp koji se vratio u Belu kuću sinoć posle vikenda na Floridi rekao je da je došao na tu ideju zbog frustracije sa "radikalizovanim sudijama" koji su insistirali da ljudima koji se deportuju mora da se omogući odgovarajući pravni postupak.

Alkatraz, rekao je Tramp, dugo je bio "simbol zakona i reda" .

Portparol za Biro za zatvore rekao je u saopštenju da će agencija odgovoriti na sva presednička naređenja.

Bivša predsedavajuća donjeg doma američkog Kongresa Nensi Pelosi, demokrata iz Kalifornije čiji okrug uključuje to ostrvo dovela je u pitanje izvodljivost ponovnog otvaranja zatvora posle toliko godina.

"To je sada vrlo popularni nacionalni park i vodeća turistička atrakcija. Predsednikov predlog nije ozbiljan", napisala je ona na mreži Iks.

Tramp zapretio uvođenjem carina od 100 odsto na filmove proizvedene u inosranstvu

Predsednik SAD Donald Tramp je u nastavku svog "carinskog rata", najavio da će uvesti carine od 100 odsto za filmove proizvedene u inostranstvu.

Tramp je u objavi na svojoj platformi Trut Soušal sinoć rekao da je odobrio Ministartvu trgovine i Kancelariji američkog trgovinskog predstavnika da uvede carine od 100 odsto "svakom i svim filmovima" koji dolaze u SAD a čija produkcija je u "inostranstvu".

"Filmska industrija u Americi umire vrlo brzom smrću", napisao je on i ukazao da mnoge zemlje nude razne vrste podsticaja da odvuku filmske reditelje i studije od SAD. "Ovo je udrženi napor drugih zemalja i prema tome pretnja za nacionalnu bezbenost. To je, pored svega ostalog, slanje poruka i propaganda", reka je on.

Kako piše agencija AP, nije zasad jasno kako takva tarifa na međunarodne produkcije može biti primenjena. Česta je pojava da se za velike ali i za neke male filmove zajedno uključe produkcija u SAD i u drugim zemljama. Velikobudžetski filmovi kao najnoviji "Nemoguća misija - Konačna odmazda" snimljeni su širom sveta.

Podsticajni programi se odnose na to gde su filmovi snimani, i sve više se filmska produkcija pomera van Kalifornije u druge američke države i druge zemlje sa povoljnim poreskim uslovima, kao što su Kanada i Velika Britanija, piše agencija AP..

Ipak carine su namenjene da dovedu potrošače ka američkim proizvodima. U bioskopskim salama u SAD, ubedljivo dominiraju filmovi proizvedeni u Americi, ukazuje AP.