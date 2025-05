(Video) Ukrajina u napadu, uzbuna u Moskvi Obustavljeni letovi, udari sa svih strana na glavni grad Rusije

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su četiri ukrajinska drona koji su leteli ka Moskvi, rekao je jutros gradonačelnik glavnog grada Rusije - Sergej Sobjanin.

Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo povređenih niti materijalne štete od krhotina, rekao je Sobjanin na Telegramu. Ukrajinski dronovi u napadu na Moskvu 🔴 Ukraine attacked Moscow with drones as the capital prepares for Victory Day celebrations with world leaders including Chinese president Xi Jinping Follow the latest ⬇️ https://t.co/YIPjJjBZLn pic.twitter.com/PjAaSaw0Zy — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025 Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u