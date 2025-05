Promena vremena u Srbiji: Grad pogodio više mesta, oglasio se RHMZ

U Srbiji će danas i sutra biti nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji ponegde mogu biti intenzivniji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u upozorenju za područje Srbije na intenzivne pljuskove i grad.

Danas posle podne i uveče na području severne, zapadne i centralne Srbije, a sutra i u ostalim regionima, očekuje se lokalna pojava nepogoda sa većom količinom padavina za kratko vreme, gradom i jakim vetrom u zoni najjačih pljuskova, navodi se u upozorenju. Najavljena promena vremena je stigla, a na društvenim mrežama pojavili su se video snimci grada koji je padao u Velikom Orašju i Velokoj Plani. RHMZ