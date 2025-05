Spemite zalihe, ove ulice u Beogradu sutra ostaju bez vode!

Stanovnici opštine Rakovica u ponedeljak 5. maja ostaće bez vode od 8 do 18 sati, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako navode u saopštenju bez vode će biti deo Rakovice i to sledeće ulice: Kneževačka (od Miloša Bogićevića do Muminovačke), Slavka Rodića, Marička, Muminovačka, Željka Šijana, Lenke Marinković, Humski put, Janković Stojana, Stevana Lukovića i Pilota Mihaila Petrovića (od Janković Stojana do Maričke). Kako se ističe u saopštenju od 5. do 10. maja na ovoj opštini vršiće se i redovno ispiranje vodovodne mreže zbog čega će biti povremenih prekida i umenjenog pritiska