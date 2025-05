Ministarstvo prosvete: Školska godina za osnovce može biti duža najviše pet nastavnih dana, a za gimnazijalce 25

BEOGRAD - Ministarstvo prosvete pripremilo je izmene i dopune pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2024/2025. godinu za osnovne i srednje škole sa ciljem obezbeđivanja uslova za ostvarivanje prava učenika na obrazovanje, a u skladu sa Zaključkom Vlade Srbije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, izmene kalendara predviđaju da u osnovnim školama koje zbog obustave rada nisu realizovale obrazovno-vaspitni rad u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenika, drugo polugodište može biti završeno najkasnije do petka, 6. juna 2025. godine za učenike osmog razreda, odnosno za učenike od prvog do sedmog razreda do petka 20. juna 2025. godine. Završni ispit biće organizovan u ponedeljak,