Generalni menadžer Oklahome dobio laskavo priznanje

Generalni menadžer Oklahoma Siti Tandera Sem Presti je izabran za najboljeg izvršnog direktora godine u NBA lige.

Kako prenosi Šems Čaranija sa "ESPN-a", Presti će poneti laskavo priznanje, a za to je zaslužan veliki uspeh Oklahome. Tanderi su ove sezone dominantno završili takmičenje u regularnom delu NBA lige. Osvojili su prvo mesto zapada sa 68 pobeda i samo 14 poraza. Presti je u Oklahomi od 2007. godine. Do sada je dodeljena nagrada za najboljeg trenera godine, i ona je izmakla Marku Dejnoltu, prvom treneru Oklahome. To priznanje odneo je trener Klivlend Kavalrisa Keni